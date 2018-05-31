İstanbul’da narkotik uygulamasında şoke eden görüntü

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, dün Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen adreslerde torbacılara yönelik narko-sokak uygulaması için harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan tim öğle saatlerinde konvoy halinde yola çıkarak Sarıgöl Mahallesi'nin ara sokaklarına geldi. Burada özel harekat polisleri sokak başlarında geniş güvenlik önlemi alırken, narkotimler de şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Şahısların araçlarını da didik didik arayan timler, çevrede adeta kuş uçurtmadı.



