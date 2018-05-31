Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da narkotik uygulamasında şoke eden görüntü

’da narkotik uygulamasında şoke eden görüntü

Gaziosmanpaşa’da özel harekat polisinin de desteğiyle önceden belirlenen adreslerde torbacılara yönelik uygulama gerçekleştiren narkotimler, ara sokaklarda şüpheli gördükleri şahısların üstlerini aradı. Metruk binalara da giren polis, bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanıp sızan bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 09:01
İstanbul’da narkotik uygulamasında şoke eden görüntü

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, dün Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen adreslerde torbacılara yönelik narko-sokak uygulaması için harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan tim öğle saatlerinde konvoy halinde yola çıkarak Sarıgöl Mahallesi'nin ara sokaklarına geldi. Burada özel harekat polisleri sokak başlarında geniş güvenlik önlemi alırken, narkotimler de şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Şahısların araçlarını da didik didik arayan timler, çevrede adeta kuş uçurtmadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da narkotik uygulamasında şoke eden görüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN