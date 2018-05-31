İstanbul'da plaj sezonu açılıyor! Deniz keyfi başlıyor

DENİZ HASRETİ BİTİYOR

İstanbulluların denize hasretini sona erdiren Avrupa ve Anadolu yakasındaki plajlar, 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşayacak. Plajlarda halkın keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenlenecek. Soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.