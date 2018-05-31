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'da plaj sezonu açılıyor! Deniz keyfi başlıyor

luların deniz keyfi yaşadığı plajları Haziran ayı itibariyle açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği Menekşe, Güneş ve Caddebostan 1, 2, 3 plajları yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor. İBB ayrıca 38 plajda cankurtaran hizmeti verecek.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 11:44
İstanbul'da plaj sezonu açılıyor! Deniz keyfi başlıyor

DENİZ HASRETİ BİTİYOR

luların denize hasretini sona erdiren Avrupa ve Anadolu yakasındaki plajlar, 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşayacak. Plajlarda halkın keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenlenecek. Soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

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İstanbul'da plaj sezonu açılıyor! Deniz keyfi başlıyor
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