İşte o listede yer alan Türkiye'nin sıralaması

Ülkemizde ve dünyada yapılan bazı araştırmalarda kendine üst sıralarda yer bulan Bodrum, marka değerini günden güne artırmaya devam ediyor.

YAŞANABİLİR ŞEHİRLER LİSTESİNDE DE VAR

Türkiye'de yapılan bir araştırmada, "yaşanabilir şehirler" listesinde ilk 10'da yer alan Bodrum, yurt dışında başka bir kaynak tarafından hazırlanan "Dünya'da yüzmek için en güzel denize sahip bölge" kategorisinde ise 3'üncü sırada yer aldı.

YAZIN GÖZDESİ BODRUM’DAN KIŞA ÖZEL LEZZET DURAKLARI

DÜNYA TURİZMİNİN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİ

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alan Bodrum yarımadası; eşsiz doğası, mavi yolculuklarıyla ünlü koyları, ılıman iklimi, coğrafi özellikleri, yüzyıllar öncesine uzanan tarihi geçmişi ve çok sayıda medeniyetin izlerini koruyan antik kentleriyle turizmin dünya genelindeki en önemli noktalarından biri. Eşsiz bir tarihi ve kültürel geleneğe sahip bir yarımada olan Bodrum, benzersiz özellikleriyle dünya turizminde fark yaratmaya devam ediyor.

MAVİNİN 50 TONU BURADA

Mavinin 50 tonunu yansıtan denizi, doğa harikası koyları ve dört mevsim ısıtan güneşinden öte Bodrum, tarihin babası Herodot'un ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Karya Satrabı Mausolos'un izlerini taşıyan önemli dünya miraslarına da ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz çanağında düzenlenen sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de adını duyuran Bodrum yarımadası, dünyaca ünlü birçok ismin ise uğrak noktası. En gözde turizm destinasyonlarının başında gelen Bodrum, 5 yıldızlı otelleri, kendine özgü butik yapısı ve dünyada tek olan otelleriyle misafirlerini ağırlayarak herkese kendi Bodrumunu yaşama fırsatını tanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR 10 İLÇESİ ARASINDA BODRUM 9'UNCU SIRADA

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bodrum, Türkiye'nin en yaşanabilir 10 ilçesi arasına girdi. Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan REIDIN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 81 ili genelindeki ilçe ve mahallelerin yaşanabilirlik düzeylerini ortaya koyan Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, araştırma kapsamındaki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilk üç ilçe sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy oldu. Listenin ilk üçü İstanbul'dan olurken sıralamayı yine İstanbul'dan Sarıyer, Fatih, Bakırköy takip etti. Ankara'nın Çankaya ilçesi 7'nci, İstanbul'un Ataşehir ilçesi 8'inci, Muğla'nın Bodrum ilçesi ise 9'uncu ve İstanbul'un Şişli ilçesi de 10'uncu oldu.

TÜRKİYE'DEN BODRUM LİSTEDE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, popüler yayın organlarından Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzülmesi gereken, dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi. Bodrum yarımadası, ilk sıradaki Filipinler'in Linapacan Adası ile ikinci sıradaki Maldivler'in ardından üçüncü sıradan yerini aldı. Yayınlanan haberde Bodrum ile ilgili verilen bilgide, "Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında da turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir" ifadeleri kullanıldı.

"DÜNYA'DA YANKILANAN 'BODRUM RUHU'NU HEP YAŞATACAĞIZ!"

Bodrum markasını geleceğe güvenle taşımak için tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un hem ülke genelinde hem de dünya çapında yapılan değerlendirmelerde önemli noktalarda yer almasında uzun süredir devam eden tanıtım ataklarının büyük katkısının olduğunu belirtti. Başkan Kocadon, "Bodrum Tanıtma Vakfımızın bünyesinde tüm olumsuzluklara rağmen mücadele etme ruhumuzu yitirmeden tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, her yıl özellikle yurt dışında yaklaşık 30 farklı fuara katılıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır da yurt dışından gazeteci, blogger, sosyal medya fenomenlerini ve seyahat acentesi yetkililerini ilçemize davet ederek onlara Bodrum'u yerinde tanıtıyor, Bodrum hakkında detaylı bir tanıtım ağı sunuyoruz. 'Birlikten kuvvet doğar!' diyerek yerel yöneticiler olarak bizlere bu çalışmada, Bodrum'a gönül vermiş tüm vatandaşlarımız, turizmcilerimiz ve esnafımız destek oluyor. -ki onların katkıları çok ama çok önemli-. Kültürüne sahip çıkan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş insanlarıyla dünya barış topluluğu gibi yaşayan Bodrumumuz; coğrafi konumu, tarihi - kültürel yapısı ve eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl, yüzbinlerce misafiri ağırlıyor. En büyük amacım; dünyada yankılanan 'Bodrum Ruhu'nu hep yaşatmak, doğal güzellikleri ve gıpta edilen yaşam kültürü ile birlikte Bodrumumuzu, 12 ay yaşayan bir turizm ve kültür sanat cenneti olarak geleceğe taşımak. Bunun için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana ve Bodrum'a inananlarla birlikte gönül birliği yaparak bu uğurda mücadelemizi çok daha deneyimli ve güçlü olarak sürdüreceğiz" dedi.