İzmir’de kalpazanlara operasyon! Depodan binlerce lira ve dolar sahte para çıktı...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan istihbari çalışma sonucunda piyasaya yüklü miktarda sahte para sürülüşeceği bilgisine ulaştı. Mali polis operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yapacak olmasını fırsat bilen kalpazanlar takibe alındı.

BİNLERCE LİRALIK SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Buca ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Baskında 146 bin 460 lira sahte Türk lirası ve 3 bin 800 sahte Amerikan doları, bir adet mor ışıklı para kontrol cihazı ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, DİĞERİ ARANIYOR

Depodaki sahte paralara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.