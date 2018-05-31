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’de lara operasyon! Depodan binlerce lira ve dolar çıktı...

’de mali polis piyasaya 146 bin lira ile 3 bin 800 dolar sürmeye hazırlanan lara yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan depodaki sahte paralara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 15:09
İzmir’de kalpazanlara operasyon! Depodan binlerce lira ve dolar sahte para çıktı...

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan istihbari çalışma sonucunda piyasaya yüklü miktarda sürülüşeceği bilgisine ulaştı. Mali polis operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yapacak olmasını fırsat bilen lar takibe alındı.

BİNLERCE LİRALIK SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Buca ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Baskında 146 bin 460 lira sahte Türk lirası ve 3 bin 800 sahte Amerikan doları, bir adet mor ışıklı para kontrol cihazı ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, DİĞERİ ARANIYOR

Depodaki sahte paralara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor.

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İzmir’de kalpazanlara operasyon! Depodan binlerce lira ve dolar sahte para çıktı...
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