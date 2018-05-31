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Kadın doktora randevulu gasp

Giriş Tarihi: 31.5.2018
Kadın doktora randevulu gasp
Antalya'da eşinin rahatsız olduğunu ileri süren bir kadın ve erkek, randevu alarak Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 'a ait özel muayenehaneye gitti. Burada bir süre sıra bekleyen çift, içeride yalnız olan Dr. Aysel Oktay'ı bıçak zoruyla etkisiz hale getirip, daha sonra iple ayağını elini ve bezle ağzını bağladı. Bu sırada kendilerine karşılık veren Oktay'ı darp eden şahıslar, işyerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu, hediyelik birkaç parça ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Karı koca olduğu ileri sürülen çifti yakalamak için polis geniş çaplı inceleme başlattı. Bina girişinde esnaflık yapan Hasan Ali Çoban, "Bir karı koca çift doktor olan Aysel Oktay hanımın yanına geliyor. İçeriye girip bıçak çekip 'kıpırdama seni öldürürüz' diyorlar. Elini ağzını ayağını bağlıyorlar. Ziynet eşyasını alıyorlar. Kasanın anahtarını istemişler. Laptop ve ziynet eşyasını aldılar. Telefonlarını aldılar" dedi.
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Kadın doktora randevulu gasp
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