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Karısını dövene meydan dayağı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018
Karısını dövene meydan dayağı
Kağıthane'de boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. 'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı. Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kâğıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti. Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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Karısını dövene meydan dayağı
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