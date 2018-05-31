Karısını dövene meydan dayağı

İstanbul
Kağıthane'de boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı
'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı. Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kâğıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti. Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.