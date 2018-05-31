Kocaeli'de parklarda yapılan uygulamada aranan 12 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımı ile 62 ekip ve 281 polisin katılımıyla 'Huzurlu Parklar' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 136 park, bahçe ve mesire alanında kontrollerde bulunan polisler, vatandaşların üzerlerini arayıp, kimliklerini kontrol etti. Bin 98 kişinin kimliği kontrol edilirken, 121 araç ve 29 iş yerinin evrakları incelendi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 12 kişi yakalandı. 121 araçtan 7 araca ise 5 bin TL ceza kesilirken, bir araç ise trafikten men edildi.