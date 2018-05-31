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açıklarında tekne yangını

'ın ilçesi açıklarında motoru alev alan tekne yanarak battı. Uluslar arası sularda meydana gelen yat yangınında denize atlayan ve daha sonra çevredeki bir başka yatın kaptanı tarafından kurtarılan baba ve oğlu Didim’e götürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 15:15
Kuşadası açıklarında tekne yangını

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'a bağlı Turgutreis'ten Çeşme'ye bağlı Alaçatı'ya giden ve içinde 50 yaşındaki bir baba ile 20 yaşındaki oğlunun bulunduğu motor yatın, Körfezi'nde uluslararası sularda Nero koyuna 1,5 mil mesafede seyrederken makine dairesinde yangın çıkmıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangın çevrede bulunan bir başka yatın kaptanı Cüneyt Cebeci'nin yardım çağrısı ile sahil güvenlik uçakları müdahale etmişti. Yattaki baba oğul ise diğer yatın kaptanı Cüneyt Cebeci tarafından kurtarılmış, yanan motor yat ise batmıştı.

DİDİM'E GÖTÜRÜLDÜLER

Yat yangınıyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, "Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen yat yangının can kaybı olmadı. Yanan tekne ise battı. Kurtarılan baba ve oğlu ile Didim'e götürüldü " dedi.

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Kuşadası açıklarında tekne yangını
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