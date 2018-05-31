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'den fırtına uyarısı

, 'in batısında Sinop-Samsun 14.30 ile 19.00 saatleri arası 'fırtına' uyarısında bulunarak denizcileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 13:40

Genel Müdürlüğünce, 'de fırtına beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu Karadeniz'in batısında, Sinop-Samsun arasında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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