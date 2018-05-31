Paket yeşilse güvenle tüket

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Böbrek Vakfı, gıdalardaki şeker ve tuz oranı için bir eylem planı geliştirdi: Trafik Işıkları Modeli. Gıda ambalajları kırmızı, sarı ve yeşil olarak farkındalık yaratacak. Tuz ve şeker oranı yüksek gıdaların ambalajı kırmızı, orta gıdaların sarı, düşük gıdaların ise yeşil olacak. Yeşil renkli uyarı, güvenli ürünleri kapsayacak. Projenin tanıtımı Türk Böbrek Vakfı
Başkanı Timur Erk, İl Milli Eğitim
Müdürü Yardımcısı Timur Tuğral ve Murat Kölük İlköğretim Okulu öğrencilerinin katılımıyla İBB
Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.