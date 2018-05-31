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Paket yeşilse güvenle tüket

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018
Paket yeşilse güvenle tüket
TÜRK Böbrek Vakfı, gıdalardaki şeker ve tuz oranı için bir eylem planı geliştirdi: Trafik Işıkları Modeli. Gıda ambalajları kırmızı, sarı ve yeşil olarak farkındalık yaratacak. Tuz ve şeker oranı yüksek gıdaların ambalajı kırmızı, orta gıdaların sarı, düşük gıdaların ise yeşil olacak. Yeşil renkli uyarı, güvenli ürünleri kapsayacak. Projenin tanıtımı Başkanı Timur Erk, İl Müdürü Yardımcısı Timur Tuğral ve Murat Kölük İlköğretim Okulu öğrencilerinin katılımıyla Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
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Paket yeşilse güvenle tüket
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