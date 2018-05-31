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ten şok kumar baskını

'un Bafra ilçesinde ekipleri umuma açık iş yerlerinde yaptıkları operasyonlarla kumara geçit vermiyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 08:22
Polisten şok kumar baskını
İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yasa dışı kumar oynandığı tespit edilen iş yerlerine baskın düzenledi. ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Fatih, Kızılırmak ve Hacınabi Mahallelerinde umuma açık 3 işletmede "yanık" ve "tombala" adı verilen yasa dışı kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Ekipler eş zamanlı yaptıkları şok baskın sonucunda kumar oynatılan yerlerde, 1 adet not kağıdı, 106 adet iskambil kağıdı, 2 adet tombala çizelgesi, 39 tombala kağıdı, 2 adet tombala sayılarını çekmek için bez, 180 adet numara pulları, 256 adet numaraları kapatmak için çay pulu ve toplam 130 lira para ele geçirildi. İş yeri sahipleri kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kumar oynadığı tespit edilen 36 kişi için de idari para cezası uygulandı.
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Polisten şok kumar baskını
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