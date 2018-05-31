Sabri Ülker Bilim Ödülü Dr. Yılmaz’a

Sabri Ülker
Vakfı'nın akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle hayata geçirdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü
"nün kazananı bu yıl, "Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü" başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz
oldu. Yılmaz'a ödülü, Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde, Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen "II. Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu"nda, Harvard Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mark Elliott ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker tarafından verildi. AA