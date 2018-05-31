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Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler

'ta yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 08:42
Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde meydana geldi.

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Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler
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