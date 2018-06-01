4 bin 600 yıllık 'Kaya Mağaraları' hayranlık uyandırıyor

İlçeye bağlı Tödürge köyünün kuzey ve güneybatısındaki kayalıklarda yer alan yaklaşık 100 mağara, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar, yan yana ve alt alta bulunuyor. Bakıldığında apartman görüntüsünü andıran mağaralarda, küçük odalar yer alıyor. İlk olarak Roma döneminde kullanıldığı tahmin edilen mağaraların, daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor. Kaya mağaralarının bazı kısımlarında ise Horasan harcından örülmüş taş duvarlar ve gözetleme delikleri yer alıyor. Köyü çevreleyen kaya mağaralarının, 4 bin 600 yıllık olmasına rağmen, kuzeyinde bulunan büyük kayalıkta haç görülüyor. Bu işaretin, Hristiyanlık'ın Anadolu'da yayılmaya başladığı dönemlerde kayalığa işlendiği tahmin ediliyor. Son zamanlarda doğa olayları nedeniyle parçalanmalar görülen kaya mağaralarında, ayrıca kaçak define avcılarının da kazılarla yapıya zarar verdiği görülüyor.



