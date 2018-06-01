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'da bisikletli tacizci yakalandı

'da elektrikli bisikletle kadınlar ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen gösteren şüphelinin, aşçılık yapan M.Ü. (38) olduğu belirlendi. M.Ü., polis tarafından evinde yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 09:47
Antalya'da bisikletli tacizci yakalandı

Olay, geçen hafta Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde meydana geldi. Sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu. İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu. Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

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Antalya'da bisikletli tacizci yakalandı
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