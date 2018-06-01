Beyrut-İstanbul hattında film gibi soygun operasyonu

Lübnan'da kar maskesiyle girdikleri banka şubesini soyduktan sonra motosikletle kaçan iki banka soyguncusu izlerini kaybettirdi. Soygunlarla ilgili çalışma başlatan Lübnan istihbarat servisi soyguncuların Mohmammed Khal Sido ile Mohammad Ali Yassine adındaki iki genç olduğunu belirledi.

HARİRİ, YILDIRIM'I ARADI

İstihbarat birimleri, bankadan yaklaşık 1 milyon dolar para çalan iki soyguncunun aktarmalı uçaklarla Beyrut üzerinden İstanbul'a geçtikleri tespit edildi. Suçluların yerinin tespiti üzerine Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Başbakan Binali Yıldırım'dan destek istedi. MİT'in Lübnan istihbarat birimiyle temasa geçmesinin ardından kimlikleri belirlenen iki soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Lübnan vatandaşı iki soyguncunun İstanbul Fatih'teki bir otelde kaldıkları belirlendi.

600 BİN $'LA YAKALANDILAR

Ankara'dan gelen özel bir ekip İstanbul Aksaray'daki otel odasına operasyon düzenledi. Soyguncular Mohammed Khal Sido ile Mohammed Ali Yassine, yanlarında soygundan elde ettikleri yaklaşık 600 bin dolar parayla birlikte yakalandı. İki soyguncu daha sonra Lübnan'a gönderildi. (Akşam)