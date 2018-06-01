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’ın mitingine anlamlı destek

Cumhurbaşkanı ’ın mitingi ve öncesinde, minibüsçüler vatandaşları alana ücretiz olarak götürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine anlamlı destek

'ın mitingi öncesi, minibüsçüler na vatandaşları ücretsiz taşıyor. Minibüslerin miting sonrası da hizmet vereceğini ifade eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, her zaman olduğu gibi bu seferde esnafın mitinge ücretsiz yolcu taşıdığını söyledi.

Minibüsçü esnafının miting alanına ücretsiz olarak vatandaşları götürdüğünü kaydeden İnce, "Hem vatandaşlarımıza hem de cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi göstermek için esnafımız bugün burada yüzlerce aracı ile toplanarak hizmet veriyor. Miting sonrası da esnafımız halkımızı evlerine taşıyacak. İşini, gücünü bırakıp hiçbir kimseden ve kuruluştan bir lira dahi almadan, katkı almadan tamamen kendi parası ile bu hizmeti gösteren şoför esnaflarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine anlamlı destek
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