Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine anlamlı destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya mitingi öncesi, minibüsçüler miting alanına vatandaşları ücretsiz taşıyor. Minibüslerin miting sonrası da hizmet vereceğini ifade eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, her zaman olduğu gibi bu seferde esnafın mitinge ücretsiz yolcu taşıdığını söyledi.





Minibüsçü esnafının miting alanına ücretsiz olarak vatandaşları götürdüğünü kaydeden İnce, "Hem vatandaşlarımıza hem de cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi göstermek için esnafımız bugün burada yüzlerce aracı ile toplanarak hizmet veriyor. Miting sonrası da esnafımız halkımızı evlerine taşıyacak. İşini, gücünü bırakıp hiçbir kimseden ve kuruluştan bir lira dahi almadan, katkı almadan tamamen kendi parası ile bu hizmeti gösteren şoför esnaflarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.