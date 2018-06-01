Darülaceze’de anlamlı iftar

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış
eşi Beyhan Bağış
ile birlikte Okmeydanı'ndaki Darülaceze Bahçesi'nde iftar yemeği verdi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen iftar yemeğine, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin yanı sıra Darülaceze sakinleri katıldı. İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Egemen ve Beyhan Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı. Programda okunan dualarla birlikte oruçlar açıldı.
BURASI ÖZEL BİR MÜESSESE
İftar programında konuşan Egemen Bağış şunları söyledi: "Misafirlerimizin bize en sık sorduğu soru 'biz Darülaceze'ye nasıl yardım edebiliriz? Onun için herkesin tabağının yanına bir kart bıraktık. Buranın hesap numaralarını, isteyenler kendileri direkt Darülaceze ile temas kurup banka hesabına yardımda bulunabilirler. Gerçekten buranın bir takım ihtiyaçları oluyor, onları sağlayabilirler. Burası anlamlı bir müessese. Osmanlı'nın en ağır ekonomik krizini yaşadığı dönemde Abdülhamit Han kendi imkanlarıyla, burayı yaptırmış. İstanbul
'da ihtiyaç duyan herkesi, inanç farkı gözetmeden içine cami, kilise, havra yaptırmış. O günden bugüne, burası çok büyüdü. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de burası elden geçirildi. Kendisi çok değer verir buraya, kıymet verir. Desteğini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum."