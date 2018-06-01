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Darülaceze’de anlamlı iftar Darülaceze’de 14’üncüsü düzenlenen iftar programına ünlü isimler, iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim ile farklı din temsilcileri katıldı

Giriş Tarihi: 1.6.2018