Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

Çukurova ilçesi Güney Adana Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'ne camı kırarak giren hırsız, başkanın odasına geçti. Hırsız, buradaki çelik kasayı kırarark içindeki çek ve senetlerle birikte dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah geldiğinde soygunu fark eden görevli, polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, olayı, hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Ahmet Paylaşmaş'ın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Paylaşmaş, polisin düzenlediği operasyonla evinde gözaltına alındı.