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Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

'da Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nden dizüstü bilgisiyar, çek ve senet çalan Ahmet Paylaşmaş'ı (36) olay sırasında giydiği "I am Mavi" yazılı kapüşonlu tişörtü ele verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 09:42
Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi

Çukurova ilçesi Güney Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'ne camı kırarak giren hırsız, başkanın odasına geçti. Hırsız, buradaki çelik kasayı kırarark içindeki çek ve senetlerle birikte dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah geldiğinde soygunu fark eden görevli, polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, olayı, hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Ahmet Paylaşmaş'ın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Paylaşmaş, polisin düzenlediği operasyonla evinde gözaltına alındı.

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Hırsızı, kapüşonlu tişörtü ele verdi
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