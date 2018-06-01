İki çete iki vurgun

İstanbul
Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ilk operasyonu,"Ortadaki Adam
" (Man in The Middle) yöntemini kullanan uluslararası bir suç şebekesine oldu. İddialara göre çete üyeleri, uluslararası ticaret ilişkileri olan söz konusu şirket ile iş yaptığı diğer şirket arasında 'sahte' bir iletişim ağı kurdu. Ödeme yapacak şirkete 'sahte' mail hesaplarından ulaşan dolandırıcılar, hesap ve mail adreslerinin değiştiğini, ödemeleri yeni banka hesap numaralarına yatırılmasını istedi. Hazırladıkları sahte faturaları da ödemeyi yapacak şirkete gönderen şüpheliler, 11 milyon euroyu (60 milyon lira) kendi hesabına göndertti. 10 ayrı şirketi dolandırdığı belirlenen çeteye 4 şehirdeki baskında 715 bin euro kurtarıldı.
ZOMBİ BİLGİSAYARLA 90 MİLYON
Diğer operasyon ise 'piramit sistemi' dolandırıcılık yöntemini kullan Çiftlikbank benzeri çeteye yapıldı. Bir nevi "saadet zinciri" olan ve 18 bini aşkın üyesi bulunan sistem, Siber Polisi'ne göre şöyle işledi: 600'er dolar ödeme alan sistemin üyeleri, bunun karşılığında bilgisayarlarını açık bıraktı. Çete üyeleri bu bilgisayarlara, bazı sitelerin "tık"larını arttıracak program yükledi. "Zombi" adı verilen bilgisayarlarla, çetenin müşterisi olan internet sitelerinin çok tık alması ve arama motorlarında önde görünmesi sağlandı. Haksız rekabete yol açan ve bu sitelerden 90 milyon aldığı belirlenen sistemle ilgili 4 kişi tutuklandı.
'SEN YAT BİLGİSAYARIN ÇALIŞSIN' SİSTEMİ
TÜRKİYE'NİN
ilk global siber güvenlik konferansını düzenleyen Bilişim Uzmanı Nurhan Demirel, internet korsanlarıyla ilgili konuştu: 'Sen yat, bilgisayarın çalışsın' sloganını kullanan Piramit Satış Sistemi, son ayların sanal dolandırıcılık türlerinden biri. Üyelik ücreti karşılığında bilgisayarlara reklam yazılımları yükleniyor. İnsanlar sisteme dahil olduğunda, bilgisayarları ve kişisel bilgileri sanal korsanların kullanımına açılıyor. Böylece fazla para kazanma vaadi ile tuzağa düşürülen insanların bilgisayarı kendi kontrolleri dışında bir zombiye
dönüşüyor ve illegal işler için kullanılabiliyor. Kullanıcılar dikkatli olmalı.