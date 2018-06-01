''İSTANBUL'DA 2045'TEN ÖNCE DEPREM OLURSA...''

Türkiye'nin ilk ulusal yer bilimleri kongresi olan 'Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi'nde gerçekleşen programda uzmanlar beklenen depremler ve alınacak önlemlerle ilgili konuştu.

Marmara depremi senaryosu üzerine açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Yer Davranışları, Yeraltı Kaynakları Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İnsanlarımız yakın gelecekte olacak İstanbul depremini önemsiyor. Marmara'da, İstanbul'da 2045 yılından önce deprem olursa ben şaşırırım. Çünkü hiçbir bilimsel veri Marmara'da hemen deprem olacağını söylemiyor. Beklentim 2018-2025 yılları arasında Sakarya Çukuru'nda ve 7.3'ten daha büyük bir deprem değildir. Kocaeli'nden başlayıp tüm Sakarya ili, Düzce ve Bolu'ya kadar olan bu bölüm, İstanbul'da sık sık deprem olmasını önler. Gelen gerginlik onda birikiyor. Bunu aktarırken de tek koldan yapmadığı için azaltarak iletir. Sakarya'nın davranışı daha kırılgan olmasa İstanbul'da deprem daha önce ve daha sık olurdu. Sakarya'daki Gölcük Depremi'nden sonra İstanbul'da bir deprem olmamasının ana nedeni budur" dedi.