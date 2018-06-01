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'ta damda uyurken düşen üniversite öğrencisi öldü

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde, Zimbabve vatandaşı üniversite öğrencisi , kaldığı 2 katlı evin damında uyurken düşüp öldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 16:25
Kıbrıs'ta damda uyurken düşen üniversite öğrencisi öldü

Başkent Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan , gece geç saatlerde arkadaşıyla birlikte kaldığı eve geldi. Kapıyı açan olmayınca Chidziva, evin çatısına çıkıp, buradaki yatakta uykuya daldı.

ÖNCE ARACIN ÜZERİNE SONRA ZEMİNE DÜŞTÜ

Bir süre sonra Chidziva, evin damından önce kapı önündeki aracın üzerine oradan da zemine düştü.

Gürültü üzerine uyanan çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Zimbabveli öğrencinin öldüğünü belirledi.

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Kıbrıs'ta damda uyurken düşen üniversite öğrencisi öldü
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