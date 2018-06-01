Sahte polis, FETÖ’cü tehdidiyle dolandırdı

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Sultangazi'de telefonda kendini polis olarak tanıtan ve vatandaşlardan para ile değerli eşyalar isteyen dolandırıcı Abdülkadir Aslan (23) yakalandı. Polis kılığındaki tele-dolandarıcı, ulaştığı Ali B.'ye "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Seni kurtaracağız, bize para yatır" dedi. Ali B. kısa süre içinde 10 bin lirayı teslim etti. Dolandırıldığını anlayan Ali B. polise şikayette bulundu. Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ali B.'yi telefonla tekrar arayan dolandırıcı, bu kez evin tapusunu istedi. Ekipler, Cebeci Mahallesi'nde pusu kurdu. Ali B. de yakınlarını da arayıp durumu bildirdi. Pusu noktasında yakalanan Aslan linç edilmek istendi. Gerçek polisler zanlıyı kalabalığın elinden kurtardı. Suçunu itiraf eden Aslan tutuklandı./ SABAH