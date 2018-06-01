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Son Dakika Haber: 'da nde korkunç infaz!

Son dakika haberi... 'da bir GSM bayinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 15:18
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Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.

ZANLI, POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI

Murat Yenikapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı Güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Dakika Haber: Bursa'da telefon bayisinde korkunç infaz!
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