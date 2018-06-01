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’de kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

'de küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 15:56
Sultanbeyli’de kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, 'de akşam saatlerinde bir markete girerek alışveriş yapan 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğunu marketin müdürü 'evine götüreyim' diyerek aynı sokakta bulunan kendi evine götürdü. Eve geç gelen R.G., durumu annesine anlattı. Olayın ardından şüpheli B.Ü., 31 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında İstanbul-Ankara otoyolunda yapılan trafik uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Sultanbeyli’de kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı
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