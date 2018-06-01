Sultanbeyli’de kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, Sultanbeyli'de akşam saatlerinde bir markete girerek alışveriş yapan 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğunu marketin müdürü 'evine götüreyim' diyerek aynı sokakta bulunan kendi evine götürdü. Eve geç gelen R.G., durumu annesine anlattı. Olayın ardından şüpheli B.Ü., 31 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında İstanbul-Ankara otoyolunda yapılan trafik uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



