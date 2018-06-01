Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

kaçakçılarına operasyon

'ın Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu tespit edilen leri satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 11:03
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde bazı kişilerin le satmaya kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 dedektör ve 2 kazma ile, Osmanlı, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait çok sayıda sikke, kandil, küpe ve mızrak ucu gibi tarihi eserler ele geçirdi. Söz konusu tarihi eserler muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN