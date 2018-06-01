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Trafik polisine küfredip tehditler savurmuştu... Yakalandı!

’de evraklarını isteyen trafik polisine küfür ve tehdit ederek kaçan taksici E.V. gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 13:57
Trafik polisine küfredip tehditler savurmuştu... Yakalandı!

Merkez Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 31 Mart 2018 tarihinde kontroller yapan trafik polisi 34 TFP 94 plakalı taksi şoförünü durdurup evraklarını istedi. Bu talebe öfkelenen taksici polise küfür ve hakaret etti. Polise saldırmaya çalışan taksiciyi vatandaşlar durdurdu. Taksici küfürlerine devam ederek taksisine binerek kayıplara karıştı. Trafik polisi taksinin plakasını aldı.

470 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı. Taksi şoförü E.V. Cevahir AVM önünde müşteri beklerken gözaltına alındı. Hakkında görevli memura mukavemet, hakaret, tehdit, görevini yapmasını engellemek suçlarından adli işlem yapılan E.V 'ye 470 TL idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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Trafik polisine küfredip tehditler savurmuştu... Yakalandı!
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