UBER hakkında karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı yeni kararlar aldı. Yapılan açıklamada, amacı dışında taşımacılığı önlemek için bir dizi kararlar uygulamaya konulduğu ve alınan kararlar doğrultusunda denetlemelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Şoför hariç en az 7 yolcunun, önceden planlanmış ve seyahatin başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat etmesi ve bu seyahat listesinin taşıtta bulundurması zorunlu olacak. Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden e-rezervasyon sistemine bildirecek. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda belgesi geçersiz sayılacak. Amacı dışında taşımacılık yaptığı tespit edilen araçlara çeşitli cezalar uygulanacak" denildi.