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Ünlü şarkıcı 'e tele-dolandırıcılıktan tutuklama!

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtmak suretiyle aradıkları vatandaşları 3.1 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 9 kişilik çeteden ilginç bir isim çıktı. Kamuoyunca ve Tripkolik Seda olarak tanınan ünlü şarkıcı Seda Sular da çete üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 11:02
Ünlü şarkıcı Seda Tripkolic'e tele-dolandırıcılıktan tutuklama!

ÜNLÜ ŞARKICI SEDA TRİPKOLİC DE ARALARINDA

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtmak suretiyle İstanbul'da çok sayıda vatandaşı arayarak telefon ile dolandırıcılık yapan 9 kişilik çete tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 3.1 milyon gelir elde ettiği anlaşılan Mehmet T. liderliğindeki çeteye operasyon yapıldı. Aralarında ünlü şarkıcı Seda Sular'ın da bulunduğu 9 şüpheli 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ile 'dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltına alındı.

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Ünlü şarkıcı Seda Tripkolic'e tele-dolandırıcılıktan tutuklama!
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