Ünlü şarkıcı Seda Tripkolic'e tele-dolandırıcılıktan tutuklama!

ÜNLÜ ŞARKICI SEDA TRİPKOLİC DE ARALARINDA

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtmak suretiyle İstanbul'da çok sayıda vatandaşı arayarak telefon ile dolandırıcılık yapan 9 kişilik çete tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 3.1 milyon gelir elde ettiği anlaşılan Mehmet T. liderliğindeki çeteye operasyon yapıldı. Aralarında ünlü şarkıcı Seda Sular'ın da bulunduğu 9 şüpheli 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' ile 'dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltına alındı.