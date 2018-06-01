Van'da kaçak avlanan 29,5 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları aralıksız devam ediyor. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 24 saatte yaptıkları operasyonlarda, kaçak avlanıp torbalara doldurularak gizlenen 21 ton inci kefali ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 8 ton 500 kilo da canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı ele geçirilen inci kefalleri, jandarma tarafından Van Gölü'ne bırakıldı. Operasyon kapsamında, kaçak avlanan kişilere, Su Ürünleri Kanunu'na göre 2 bin 644 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, kaçak avlanmanın engellenmesine yönelik 7/24 esasına göre önleyici faaliyetlere aralıksız devam edileceğini belirtti.