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Vicdanımın sesini dinledim

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018
Vicdanımın sesini dinledim
'da boşanma aşamasında karısına şiddet uygulayan Mehmet T.'ye kafa atarak müdahalede bulunan temizlik görevlisi Emre Derebaşı, vicdanının sesini dinleyip kafa attığını söyledi. 'nde temizlik görevlisi olduğunu belirten evli ve 2 çocuk babası Emre Derebaşı, "Çalışırken bir kadının, imdat çığlıklarını duydum. Sese doğru baktığımda bir şahsın elindeki sopa benzeri cisimle kadına vurduğunu gördüm. Koşarak müdahalede bulundum. Önceden olayı seyreden vatandaşlar da yardıma geldi" dedi.

"GÖRÜNCE DAYANAMADIM"
Müdahale ettiği kişinin kendisinden şikâyetçi olduğunu belirten Derebaşı, "Karısını darp etmediğini ve karısının numaradan yerlere yattığını, benim de ona bilerek vurduğumu iddia etmiş" dedi. Kadını korumak amaçlı müdahale ettiğini belirten Derebaşı, "Annem 4 yaşımdayken vefat etti. Kadını da o şekilde gördüğüm için müdahale etmek istedim. Kadın 'İmdat polis yok mu beni öldürecek' diye bağırıyordu. Çağrılara sessiz kalmadık ve müdahale ettik. Bir daha olsa yine müdahale ederim. Şiddete şiddetle karşılık vermek benim de tasvip ettiğim bir şey değil ama ben elindekini sopa zannettiğim için kendisine o şekilde müdahalede bulundum" dedi. Derebaşı, "Reklam olsun ünlü olalım diye yapmadık. Olaydan sonra amirlerim beni tebrik etti. Biz sadece kadını kurtarmak ve insanlık görevimizi yaptık" diye konuştu.
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Vicdanımın sesini dinledim
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