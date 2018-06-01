Yağmurda sığındığı ağaç kovuğunda yıldırım düşmesi sonucu öldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akifiye Mahallesi, Soğucak Yaylasında aniden bastıran yağmurdan kaçan Mustafa Körlü (49) bir ağacın kovuğuna saklandı. Bir süre burada bekleyen Körlü'nün sığındığı ağaca yıldırım düştü. Körlü'yü ağacın kovuğunda cansız şekilde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 ekipleri Mustafa Körlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemenin ardından Körlü'nün cenazesi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.