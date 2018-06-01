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Yağmurda sığındığı ağaç kovuğunda yıldırım düşmesi sonucu öldü

'ın Andırın ilçesinde yağmurdan kaçan bir kişi, sığındığı ağaç kovuğuna yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 1.6.2018 10:08
Yağmurda sığındığı ağaç kovuğunda yıldırım düşmesi sonucu öldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akifiye Mahallesi, Soğucak Yaylasında aniden bastıran yağmurdan kaçan (49) bir ağacın kovuğuna saklandı. Bir süre burada bekleyen Körlü'nün sığındığı ağaca yıldırım düştü. Körlü'yü ağacın kovuğunda cansız şekilde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 ekipleri Mustafa Körlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemenin ardından Körlü'nün cenazesi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yağmurda sığındığı ağaç kovuğunda yıldırım düşmesi sonucu öldü
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