Yarım milyon kişi okur-yazar oldu

Hafta içi her gün atv'de yayımlanan "Müge Anlı
İle Tatlı Sert" programında yıllardır faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan Müge Anlı ve ekibi, büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Hemen hemen her programda okuma-yazma bilmenin önemine vurgu yapan Müge Anlı, 4 Ocak'taki yayında okumayazma seferberliği başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
da canlı yayına bağlanarak kampanyaya destek vermişti.
Projenin sembolü olan Sevim Gürçay, annesinin onu çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verdiğini anlatmıştı. Gürçay'ın yaşadıkları ekran başındaki herkesi hüzünlendirdi. Ancak okuma-yazması olmadığı için ne bir akraba ne de gerçek anne-babasının adını soyadını dahi bilmiyordu. Bu acıklı hikâyenin ardından Müge Anlı, "Neden okuma yazma seferberliği başlatmıyoruz" dedi ve Sevim Gürçay'ın programa gelişiyle birlikte 4 ay gibi kısa bir sürede tam 571 bin 534 kişinin hayatını etkileyerek onlara okur-yazarlık belgesi aldırdı.
MÜGE ANLI'DAN ALTIN BİLEZİK
Okuma-yazma seferberliğinin öncüsü olan Sevim Gürçay dün 120 saatlik okuma yazma eğitiminin son dersini aldı. Bu sırada Müge Anlı ve ekibi de Gürçay'ı yalnız bırakmadı. Son sınavını da başarıyla geçen Gürçay'a "Okur Yazarlık Belgesi"ni Müge Anlı takdim etti. Anlı'nın, Sevim Gürçay'a bir de özel hediyesi vardı. "Yüzümü kara çıkarmadın. Çalıştın, azmettin çok teşekkür ederim. Okuma-yazma öğrenerek koluna bir altın bilezik takıyorsun. Hatırlarsan ben de sana bir söz vermiştim. O altın bileziği taktığın zaman ben de sana bir altın bilezik alacağım. Bu da senin bileziğin çok mutluyum, çok gururluyum" diyen Anlı, Sevim Gürçay'a söz verdiği altın bileziği canlı yayında taktı.
645 BİN KİTAP ÜCRETSİZ DAĞITILDI
Okuma yazma seferberliği sırasında, Türkçe'yi belli bir düzeyde öğrenen geçici koruma altındaki Suriyeli ve yabancı uyruklu bireylerin de kurslardan yararlanması sağlandı. Katılımcılar için "Yoğunlaştırılmış Temel Düzeyde Okuma-Yazma Eğitimi Programı" ve kitabı hazırlandı. 645 bin adet kitap ücretsiz dağıtıldı. Okuma yazma kurslarında destek olması ve teknolojik imkânlarla okuma yazmayı öğrenmesi ve tekrar yapabilmesi için Yenilik Eğitim ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından kitabın OkuYaz isimli mobil uygulaması hazırlandı. Bununla birlikte vatani görevini yapmakta olan ve okuma yazma bilmeyen askerler için de kışlalarda kurslar açıldı. Böylece eğitim seferberliği ile birlikte 571 bin 534 vatandaş okur-yazar oldu.