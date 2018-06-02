5 gündür aranıyorlardı Tokat’ta bulundular

İstanbul
'da, 5 gündür haber alınamayan, aynı mahalleden 3 çocuk Tokat
'ın Zile ilçesinde bulundu. Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde oturan Berfin Nazlı Balavuz (13), Berkay Bozacı (14) ve Batuhan Durmaz'ın (17) aileleri, çocuklarının pazartesi sabahı evlerinden çıktıktan sonra geri dönmediği gerekçesiyle emniyete başvurdu. Araştırma başlatan polis, çocukların, kışları İstanbul'da yazları ise Tokat'ın Zile ilçesinde kalan G.Y.'nin (44) yanına gittiklerini belirledi. Çocukların ifadelerinde Zile'ye gezmeye geldiklerini söylediği öğrenildi.