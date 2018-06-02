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'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Orhangazi ilçesinde Taklalar atarak yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobildeki (30) yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 17:15
Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde meydana geldi. yönüne giden (27) yönetimindeki 34 LP 3079 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Taklalar atarak yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobildeki (30) yaşamını yitirdi, sürücü Fırat Subaşı ise ağır yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Fırat Subaşı, çağırılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Geçen yıl eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen İsmail Satı'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa'ya gönderildi.

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Bursa'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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