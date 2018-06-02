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’nin ciğerleri yandı

Ezine’nin Kızılçeşme mevkisindeki çam ormanlarında çıkan 50 hektarlık alanı kül etti

Giriş Tarihi: 2.6.2018
Çanakkale’nin ciğerleri yandı
Yaz mevsimiyle birlikte orman ları da peş peşe çıkmaya başladı. 'nin Ezine ilçesi Kızılçeşme mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 25 arazöz ve 1 amfibik uçak ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen alevler kısmen kontrol altına alınırken, ekipler geç saatlere kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yangının ilçeye bağlı Kızılçeşme köyündeki zirai alanda başladığı, ardından ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yetkililer, yangının 50 hektarlık orman ve tarım alanında etkili olduğunu belirtti. Balıkesir'in Havran ilçesi sınırlarında Kazdağları'nda da karaçam ormanlık alanında yangın çıktı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 arazözle müdahale edilen alevler kısa sürede söndürüldü. 5 dönümlük alan kül oldu.
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Çanakkale’nin ciğerleri yandı
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