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Son Dakika Haber: 'i taklit etmeye çalışan yakalandı!

Son dakika haberi... İstanbul’da, mafya ele başlığına soyunan bir uyuşturucu satıcısının reklam çalışması tutmayınca, kendisini adamlarına ihbar ettirdiği ortaya çıktı. Bir süre önce İstanbul polisi tarafından yakalanıp cezaevine konan ve sahte kabadayı olarak bilinen 'in yöntemine benzer yöntem deneyen isimli sabıkalı uyuşturucu satıcısının adresinde ise 5 kilo 200 gram tutarında gerçek eroin ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 2.6.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 17:40
Son Dakika Haber: Çerkez Cengiz'i taklit etmeye çalışan İbrahim Ersönmez yakalandı!

ÇERKEZ CENGİZ'İ TAKLİT ETMEYE ÇALIŞAN İBRAHİM ERSÖNMEZ YAKALANDI!

İstanbul Narkotik polisi, aldığı bir ihbarın ardından yaptığı çalışmalar sonrasında, beş gün önce Kağıthane'de 27 Mayıs Çarşamba günü bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve çilingir aracılığıyla giren ekipler, kimsenin bulunmadığı evde yaptığı aramalarda bir bazanın içerisindeki naylon çantada 9 paket içerisinde 5 kilo 200 gram eroin ile bir hassas terazi buldu.

Evin sokak satıcılarına toptan uyuşturucu satışı yapan bir uyuşturucu şebekesi tarafından kiralandığını belirleyen polis, uyuşturucunun sahibi olarak operasyon düzenlediği şebekenin K.A, R.G, S.G, ve R.D isimli mensuplarıyla isimli elebaşını adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Son Dakika Haber: Çerkez Cengiz'i taklit etmeye çalışan İbrahim Ersönmez yakalandı!
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