Son Dakika Haber: Çerkez Cengiz'i taklit etmeye çalışan İbrahim Ersönmez yakalandı!

ÇERKEZ CENGİZ'İ TAKLİT ETMEYE ÇALIŞAN İBRAHİM ERSÖNMEZ YAKALANDI!

İstanbul Narkotik polisi, aldığı bir ihbarın ardından yaptığı çalışmalar sonrasında, beş gün önce Kağıthane'de 27 Mayıs Çarşamba günü bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve çilingir aracılığıyla giren ekipler, kimsenin bulunmadığı evde yaptığı aramalarda bir bazanın içerisindeki naylon çantada 9 paket içerisinde 5 kilo 200 gram eroin ile bir hassas terazi buldu.

Evin sokak satıcılarına toptan uyuşturucu satışı yapan bir uyuşturucu şebekesi tarafından kiralandığını belirleyen polis, uyuşturucunun sahibi olarak operasyon düzenlediği şebekenin K.A, R.G, S.G, ve R.D isimli mensuplarıyla İbrahim Ersönmez isimli elebaşını adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.