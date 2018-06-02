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'de bıçakla yaralama

'de tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 11:26
Eskişehir'de bıçakla yaralama

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde yürüyen Özcan U. ile Raşit Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Raşit Ç, bıçakla Özcan U'yu yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralanan Özcan U, 112 Acil Servis ekibince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Özcan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Raşit Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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Eskişehir'de bıçakla yaralama
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