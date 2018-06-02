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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

’nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik sında, iki otomobilin çarpışması sonucu biri öğrenci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 08:29 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 08:29
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Edinilen bilgilere göre saat 03.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Erenler'den D-100 istikametine ilerleyen Yılmaz D. idaresindeki 34 AS 9572 plakalı otomobil ile Emniyet Müdürlüğü önünden Adapazarı istikametine dönen Abdullah C. idaresindeki 34 NVA 76 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yoldan çıktı. Kazada her iki otomobil sürücüsü de yara almazken, 34 NVA 76 plakalı otomobilde bulunan biri öğrenci olmak üzere 4 kiş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
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