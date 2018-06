İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgilere göre kaza saat 03.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Erenler'den D-100 istikametine ilerleyen Yılmaz D. idaresindeki 34 AS 9572 plakalı otomobil ile Emniyet Müdürlüğü önünden Adapazarı istikametine dönen Abdullah C. idaresindeki 34 NVA 76 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yoldan çıktı. Kazada her iki otomobil sürücüsü de yara almazken, 34 NVA 76 plakalı otomobilde bulunan biri yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 4 kiş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.