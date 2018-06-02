İzmir'deki suç örgütü operasyonu

Bostanlı semti ve çevresinde "Evinler" adıyla faaliyet göstererek bar, meyhane, kafe ve eğlence merkezlerine gittikleri ve iş yeri sahipleri üzerinde silahla baskı kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli bir kişi emniyetteki sorgusu sonrası salıverilirken 25 zanlı İzmir Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında örgütün elebaşıları A.E. ve H.E'nin de olduğu 15'i tutuklandı, 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı, 9 kişi için de adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

- Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından A.E'nin elebaşılığında bir suç örgütü oluşturulduğunun tespiti üzerine 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanmıştı.