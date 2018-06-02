Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kaçırılan işadamı kurtarıldı

Kaçırılan işadamı kurtarıldı

Gaziantep’te 4 milyon lira fidye talebiyle kaçırılan Suudi işadamı operasyonla kurtarıldı. 4 kişi yakalandı

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018
Kaçırılan işadamı kurtarıldı
Gaziantep'ten 10 gün önce fidye için kaçırılan Suudiarabistan uyruklu iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel, 'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nin, 'na gönderdiği yazıda ticaret yapmak üzere yaklaşık 10 gün önce Gaziantep'e gelen işadamının kaçırıldığı bildirildi. İşadamı Arwaehel'i kaçıranların, ailesinden 3 milyon 300 bin riyal (yaklaşık 4 milyon lira) fidye istediği de belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu kaçırılan işadamının Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Uzuncuk Mahallesi'ndeki bir yerde alıkonulduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Arwaehel'i kurtardı. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçırılan işadamı kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN