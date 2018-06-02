Kaçırılan işadamı kurtarıldı

Gaziantep'ten 10 gün önce fidye için kaçırılan Suudiarabistan uyruklu iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel, Şanlıurfa
'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nin, Dışişleri Bakanlığı
'na gönderdiği yazıda ticaret yapmak üzere yaklaşık 10 gün önce Gaziantep'e gelen işadamının kaçırıldığı bildirildi. İşadamı Arwaehel'i kaçıranların, ailesinden 3 milyon 300 bin riyal (yaklaşık 4 milyon lira) fidye istediği de belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu kaçırılan işadamının Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Uzuncuk Mahallesi'ndeki bir yerde alıkonulduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Arwaehel'i kurtardı. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edildi.