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'de yaşanan vahşette son dakika gelişmesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () geçen pazartesi annesi Bilge Lord Kunduracı (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Kaya Kunduracı'nın (7) otopsisi tamamlandı. Otopside, çocuğun vücudunda 31 bıçak yarası belirlendi. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 16:10
KKTC'de yaşanan vahşette son dakika gelişmesi!

KKTC'DE YAŞANAN VAHŞETTE SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs Pazartesi meydana gelen olayda, Bilge Lord Kunduracı, oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına attığı WhatsApp'tan gönderdiği mesajla ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, polise haber verdi.

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KKTC'de yaşanan vahşette son dakika gelişmesi!
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