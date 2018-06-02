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Mayısın da efendisi Atv Türkiye’nin en sevilen kanalı olan, 2016 ve 2017’yi birincilikle kapatan atv, başarı çıtasını düşürmüyor. Bu yıl en çok izlenen kanal olma özelliğini sürdüren atv, geçen ayı da zirvede bitirdi

Giriş Tarihi: 2.6.2018