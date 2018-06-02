Mayısın da efendisi Atv

atv, yayımladığı dizi ve programlarıyla mayısta da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya
'dan alınan verilere göre, mayısta da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016 yılında olduğu gibi 2017'yi de birincilikle bitirmişti. Kanal, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı "Müge Anlı
ile Tatlı Sert", 10 sezondur ekranda yer alan "Esra Erol
'da", gündemin nabzını tutan haber programları "atv Ana Haber Bülteni", "atv Gün Ortası", "Kahvaltı Haberleri", "atv'de Hafta Sonu", "Son Durak" dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
'nun programları, efsane kadrosuyla dikkat çeken "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi yapımlarla birinci oldu.
MUHTEŞEM YAPIMLAR
Bunların yanı sıra Tahir'in imkânsız aşkının anlatıldığı "Sen Anlat Karadeniz", çocukları için her türlü fedakârlığa katlanan annenin öyküsünün anlatıldığı "Kanatsız Kuşlar", Ali ve Mavi'nin aşk hikâyesi "Aşk ve Mavi", gerçek aşkın hikâyesi "Cennet'in Gözyaşları", geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekrana gelen unutulmaya yüz tutan aile kavramını yeniden hayatımıza sokan bir hikâyenin beraberindeki olaylar zincirini anlatan "Kocaman Ailem", hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi "Beni Bırakma" ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı kanalı zirveye taşıdı. MAGAZİN SERVİSİ
43 AYDIR BİRİNCİ
Türkıye'nın
zirvedeki haber kanalı aHaber de mayıs ayında yine izleyicinin ilk tercihi oldu. Kantar Medya mayıs ölçümlerine göre; "Türkiye'nin En Çok İzlenen Haber Kanalı" aHaber, 43 aydır zirvenin değişmeyen ismi. Cesur, yenilikçi, yerli ve milli bir kanal olan aHaber, izleyici kitlesine olan yükümlülüğünü; milletin yanında duruşunun yanı sıra titiz ve özverili yayınlarıyla yerine getiriyor.