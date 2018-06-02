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Otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü öldü, kardeşi ağır yaralı

'da kontrol çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı da,  (31) hayatını kaybetti, kardeşi (21) ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 08:09
Otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü öldü, kardeşi ağır yaralı

, gece saatlerinde - İzmir karayolu Merinos mevkiinde meydana geldi. yönetimindeki 16 YE 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Özen ve kardeşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ozan Özen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü öldü, kardeşi ağır yaralı
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