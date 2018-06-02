Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haber: İstanbul'da LGS sınavına giden öğretmenler kaza yaptı!

Son Dakika Haber: 'da LGS sınavına giden öğretmenler yaptı!

Son dakika haberi... Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolu'nda meydana gelen da LGS sınavına giden görevli iki öğretmenin içinde olduğu araç kaza yaptı. Emniyet kemeri takılı olan öğretmenler ters dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 10:15
Son Dakika Haber: İstanbul'da LGS sınavına giden öğretmenler kaza yaptı!

, saat 08.30 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde LGS sınav görevlisi öğretmenlerin olduğu 34 NB 6403 plakalı otomobile arkadan gelen 34 SE 5296 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak refüjde ters döndü. Bu sırada ters dönen aracın üstlerine doğru geldiğini gören karşı şeritteki iki araçta kaza yaptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

''İKİSİ DE ÖĞRETMEN. SINAVA GİDİYORLARDI''

Araçta olan öğretmenlerden birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, " Arkadan araba vurunca refüjde ters dönüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Emniyet kemerleri takılıymış. Öğretmen ikisi de sınava gidiyorlardı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Son Dakika: İstanbul'da kaybolan çocuklar 800 km uzakta çıktı!
Kahramanmaraş’ta sarı benekli semender bulundu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haber: İstanbul'da LGS sınavına giden öğretmenler kaza yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN