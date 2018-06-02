Son Dakika Haber: İstanbul'da LGS sınavına giden öğretmenler kaza yaptı!

Kaza, saat 08.30 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde LGS sınav görevlisi öğretmenlerin olduğu 34 NB 6403 plakalı otomobile arkadan gelen 34 SE 5296 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak refüjde ters döndü. Bu sırada ters dönen aracın üstlerine doğru geldiğini gören karşı şeritteki iki araçta kaza yaptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

''İKİSİ DE ÖĞRETMEN. SINAVA GİDİYORLARDI''

Araçta olan öğretmenlerden birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, " Arkadan araba vurunca refüjde ters dönüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Emniyet kemerleri takılıymış. Öğretmen ikisi de sınava gidiyorlardı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.