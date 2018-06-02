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Ümraniyeliler sokak sahurunda buluştu

'nin 'nde kurduğu sahur sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 06:53 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 06:54
Ümraniyeliler sokak sahurunda buluştu

'nin düzenlediği etkinlik için mahyalarla süslendi. Yüzlerce vatandaşın ağırlandığı sahura, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti İstanbul milletvekili adayları da katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Can, "Görüyorsunuz değil mi, bu insanlar severse gelir. Her birinin evinde bu sofradan daha güzeli vardır ama insanlar burayı tercih ediyorlarsa bu birliği tercih ediyorlarsa bu resmi çizmeye geliyorlarsa buna şükretmek lazım, buna teşekkür etmek lazım." dedi.

Vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Ümraniyeliler sokak sahurunda buluştu
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