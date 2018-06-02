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Üst geçite takılan TIR trafiği felç ettik

'de 'ne çarpan TIR  kontrolden çıkarak devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. da yaralanan otomobil sürücüsü ve TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 18:36
Üst geçite takılan TIR trafiği felç ettik

saat 16.00 sıralarında Hava Harp Okulu önündeki altında meydana geldi. Mevlüt Sağlam yönetimindeki 34 HS 2161 plakalı TIR, köprünün altından geçtiği sırada yüksekliği hesaplayamayınca köprüye çarptı. Kontrolünü kaybeden TIR devrilirken, dorsesi Özden Büyüksoy'un kullandığı 34 PL 9350 otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen TIR içinde sıkışan Sağlam'ı araç içinden itfaiye ekipleri çıkarılırken, yaralanan TIR ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Florya istikametinde yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

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Üst geçite takılan TIR trafiği felç ettik
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