Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yüksekten düşen adamın organları 3 kişiyi hayata bağladı

Yüksekten düşen adamın organları 3 kişiyi hayata bağladı

’da yüksekten düşen bir adamın organları ailesi tarafından bağışlanarak 3 kişiyi yeniden hayata bağladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 07:07 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 07:08
Yüksekten düşen adamın organları 3 kişiyi hayata bağladı
'da 3 gün önce yüksekten düşen (40) isimli şahıs yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Hasan Fidan'ın ailesi organlarını bağışlamak istedi. Bunun üzerine Konya, ve Antalya'da dokuları uyuşan ve organ bekleyen 3 kişiye haber verildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelen nakil ekibi tarafından 2 böbrek ile karaciğer 4 saatlik operasyon sonucu alındı. Sabaha karşı tamamlanan operasyonun ardından Karaciğer Konya'ya, bir böbrek Isparta'ya ve diğer böbrek ise Antalya'ya hazır bekleyen ambulanslarla sevk edildi. 3 kişiye umut olan organları bağışlayan ailenin kimliği belirtilmezken, nakil olacak hastaların kendi illerindeki hastanelerde yapılacak operasyonla organların nakledileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekten düşen adamın organları 3 kişiyi hayata bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN