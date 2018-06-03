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Araç işçilerin arasına daldı: 2 ölü 5 yaralı

Giriş Tarihi: 3.6.2018
Araç işçilerin arasına daldı: 2 ölü 5 yaralı
Ümraniye'de kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki işçilere çarptı; 2 işçi öldü 5'i yaralandı. otoyolu Sabiha Gökçen yol ayrımındaki kaza dün 18.15 sıralarında meydana geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mesai bitiminde kendilerini almaya gelen minibüse binmek için hazırlık yaparken, kontrolden çıkan Cengiz Özkan'ın kullandığı aracın altında kaldı. Çevreye savrulan işçilerden bazıları araç ile minibüs arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Özbekistan uyruklu (22) ile kimliği öğrenilemeyen bir işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Feci şekilde can veren Abduvali Sabirov'un ağabeyi sinir krizi geçirdi
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Araç işçilerin arasına daldı: 2 ölü 5 yaralı
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