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Baba ve oğlunu öldüren katile 50 yıl hapis cezası

'da, eski eşi 'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi (46) ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı (18) öldürmekten ömürboyu hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan (42), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı usulden bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 12:04
Baba ve oğlunu öldüren katile 50 yıl hapis cezası

Güzelgöz, bu kez işlediği her bir için 25'er yıldan toplam 50 yıl hapis hapis cezası aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde 21 Ekim 2015 gecesi, 3 çocuk babası ambulans sürücüsü , 'nde hemşire olarak çalışan eski eşi 'ın evlilik hazırlığı yaptığı ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı konuşmak için çağırdığı hastanenin acil servisi önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM

Cinayetler sonrası polise teslim olan İbrahim Güzelgöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7'nci 'nde yargılanan İbrahim Güzelgöz yaptığı savunmasında, Vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittim. Çıkışta Muammer ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu dedi. Yapılan yargılama sonrası Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Güzelgöz'ün avukatının yaptığı itiraz sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Güzelgöz'ün, yapılan kontroller sonucu akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi ve yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti sanığın duruşmadaki iyi hali ve hafifletici gerekçeleri dikkate alarak İbahim Güzelgöz'e her iki cinayetten 25'er yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verdi.

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Baba ve oğlunu öldüren katile 50 yıl hapis cezası
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